Избирком Индустриального района Перми возглавила бывшая муниципальная чиновница

Крайизбирком заменил главу избирательной комиссии Индустриального района Перми. Ее руководителем назначена Ольга Епанова, имеющая опыт работы в образовательных учреждениях города и на муниципальной службе. Госпожа Епанова работала начальником отдела по связям с общественностью Индустриального района, в школах №11 и 82, а также в автодорожном колледже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Ольги Епановой Фото: ВК Ольги Епановой

С 2016 года ТИК Индустриального района Перми возглавляла Анна Утемова. Она осталась в комиссии. Анна Утемова оставила свою должность на основании личного заявления, пояснили в крайизбиркоме.