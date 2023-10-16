Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:53

Избирком Индустриального района Перми возглавила бывшая муниципальная чиновница

Крайизбирком заменил главу избирательной комиссии Индустриального района Перми. Ее руководителем назначена Ольга Епанова, имеющая опыт работы в образовательных учреждениях города и на муниципальной службе. Госпожа Епанова работала начальником отдела по связям с общественностью Индустриального района, в школах №11 и 82, а также в автодорожном колледже.

Фото: ВК Ольги Епановой

Фото: ВК Ольги Епановой

С 2016 года ТИК Индустриального района Перми возглавляла Анна Утемова. Она осталась в комиссии. Анна Утемова оставила свою должность на основании личного заявления, пояснили в крайизбиркоме.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...