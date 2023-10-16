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До 15 лет грозит мошенникам, вымогавшим деньги у родственников подозреваемых

Региональная прокуратура утвердила обвинение четырем жителям Нижегородской области, которые предлагали за деньги снизить срок возможного наказания лицам, подозреваемым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. По данным прокуратуры, участников преступной группы обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемые находили родственников фигурантов уголовных дел и предлагали свою помощь. В частности, они планировали обманным путем получить свыше 5 млн руб. от двух нижегородок, родственники которых находились под следствием. При этом реально повлиять на окончательное решение о сроке наказания обвиняемые не могли.

Задержали мошенников при передаче очередного платежа в 2 млн руб. Свою вину обвиняемые признали. Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин

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