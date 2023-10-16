В Казани двое мужчин погибли в результате взрыва боеприса

В Казани двое мужчин погибли в результате взрыва боеприпаса в одном из частных гаражей по улице Камиля Якуба 14 октября. В пресс-службе СКР по Татарстану «Ъ-Казань» сообщили, что предположительно это была ручная граната и погибшие были ранее судимы.

Точные обстоятельства подрыва пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ст. 105, ч. 2 УК РФ).

По данным Telegram-канала Mash Iptash, погибшими являются соседи по гаражному кооперативу Рафаэль Нигметзянов и Артур Варламов. По предварительной информации, в тот день они нанялись копать яму в соседнем гараже, владелец которого пока не установлен. Вечером сын одного из мужчин, обеспокоенный его долгим отсутствием, решил сходить в гараж, где и обнаружил жуткую картину.

Предполагается, что боеприпас мужчины нашли в ходе проводимых ими работ.

Искандер Тулбаев