В Краснодаре скончался бывший руководитель предприятия «Краснодаравтомост»

В Краснодаре на 75-м году жизни скончался бывший руководитель ОАО «Краснодаравтомост» Виктор Лазаренко. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Мэр выразил соболезнования родственникам мужчины и отметил его вклад в создание современной дорожной инфраструктуры города и края.

«Благодаря сплоченной команде профессионалов этой организации были построены многие путепроводы и мосты по всему Краснодарскому краю, в том числе в нашем городе»,— написал мэр.

Татьяна Ручкина

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