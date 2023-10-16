В Ярославле арестовали водителя, чей автомобиль въехал в театр

В Ярославле суд арестовал на 10 суток водителя, который не справился с управлением и въехал в фасад Волковского театра. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

14 октября камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автомобиль сбивает дорожное ограждение, сталкивается с дорожным знаком и фасадом здания театра им. Ф. Г. Волкова. За рулем Volkswagen оказался 37-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Прав у него не было.

«Выпил пиво и поехал домой. Не справился с управлением и въехал в Волковский театр»,— пояснил водитель.

В отношении него составили протоколы за вождение в состоянии опьянения и без прав, а также за повреждение дорожных сооружений. Суд сегодня арестовал водителя на 10 суток.

Алла Чижова