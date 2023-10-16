В Уфе откроют Центр генных дерматозов

На базе уфимской детской поликлиники №6 откроют региональный Центр генных дерматозов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии. Соглашение об открытии центра подписали министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин и руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова. В нем будут принимать детей с орфанными заболеваниями кожи и другими видами дерматитов.

В настоящее время в республике проживает более 20 тыс. детей с тяжелыми кожными заболеваниями, отметил господин Рахматуллин.

«Доступная профильная медицинская помощь позволит эффективно контролировать течение заболевания и проводить профилактику развития осложнений, что в итоге приведет к значительному улучшению состояния здоровья пациентов и сокращению финансовой нагрузки как на республиканский, так и на федеральный бюджет», — отметила Алена Куратова.

В центре будут проводить врачебные комиссии, консилиумы и телемедицинские консультации, что снизит нагрузку на федеральные учреждения, куда будут направлять только пациентов с сочетанной патологией и тяжелыми осложнениями, отмечается в сообщении.

Первый Центр генных дерматозов был создан в Москве более двух лет назад, он принимает пациентов из Подмосковья и ЦФО, второй недавно открылся в Пензе.

Майя Иванова

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