Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с запрещенной организацией

В Курганской области задержали 20-летного жителя, который сотрудничал с запрещенной в РФ украинской террористической организацией. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ, сообщают в управлении ФСБ региона.

Установлено, что в марте 2023 года зауралец тайно установил контакт с представителями иностранной организации и согласился участвовать в ее деятельности, направленной против безопасности РФ. После этого местный житель получил ряд заданий. Ему на почтовый ящик высылались инструкции по ведению диверсионной и подрывной работы. Она была связана с распространением проукраинских пропагандистских материалов, сбором и передачей сведений о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте