ВС Башкирии отложил на 7 ноября процесс по делу Лилии Чанышевой

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии отложила на 7 ноября рассмотрение апелляционных жалоб на приговор экс-координатору уфимского «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Лилии Чанышевой (включена в список экстремистов и террористов) и активиста Рустема Мулюкова, сообщил «Ъ-Уфа» адвокат осужденной Рамиль Гизатуллин. По его словам, причиной к отложению стала смена адвоката по назначению у господина Мулюкова. «За три дня у коллеги отсутствовала реальная возможность ознакомления с более чем 120 томами уголовного дела»,— отметил Рамиль Гизатуллин.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне Кировский райсуд Уфы признал Лилию Чанышеву виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ) и приговорил ее к семи с половиной года лишения свободы. Рустема Мулюкова признали виновным в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Оба осужденных и прокуратура подали апелляционные жалобы на приговор.

Рассмотрение жалоб проходит в закрытом режиме.

Венера Хисамова

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