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Коммерсантъ FM
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«От автомобиля хочется стабильности и чего-то привычного»

Дмитрий Гронский — о кроссовере Geely Monjaro

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что объединяет китайскую марку с европейскими брендами.

Фото: Пресс-служба Geely

Фото: Пресс-служба Geely

Многие из нас легко привыкли к жасминовому чаю, но впустить в свою жизнь китайские автомобили для кого-то оказалось делом не таким простым. Все же мы воспитаны на европейской автомобильной парадигме, и машины из Поднебесной для нас — это еще немножко экзотика.

Я не возьмусь утверждать, что они чем-то лучше или чем-то хуже. Просто они немного другие и отличаются от тех, к которым мы привыкли за долгие годы. Это касается и внешности. Внутренний рынок Китая огромен — это почти 30 млн проданных машин в год. Чтобы на нем не потеряться, надо обладать запоминающимся экстерьером, который человеку из Старого Света может показаться вычурным. Есть вопросы и к техническим решениям — двигателям, коробкам. Но автомобиль — это часть нашей жизни, от которой хочется стабильности и чего-то привычного.

Так вот (и это заметил не только я, большинство моих коллег меня в этом поддержат), есть как минимум одна китайская марка, чей подход к принципам автомобилестроения наиболее близок к европейскому, — это Geely. И для этого есть вполне объективные причины. Уже довольно давно компания владеет именитыми европейскими марками, с которыми делит и свои конструкторские изыскания, и поиск гармоничных решений в плане внешности автомобилей. Научно-исследовательские центры Geely, помимо Китая, находятся в Англии, Германии и Швеции, а дизайн-центры — в том числе в Барселоне и в Гётеборге.

Кстати, именно со скандинавскими машинами больше всего сравнивают флагман Geely — кроссовер Monjaro. Он появился в России нынешней весной, и о нем сразу же заговорили как о самом европейском премиальном кроссовере из всех, что представлены на нашем рынке. Сдержанный, благородный дизайн кузова и безупречный по качеству удобный интерьер, мощный турбированный двигатель и полный привод, плавность хода и тишина в салоне, два десятка систем безопасности и высококачественный звук. Geely Monjaro достоин того, чтобы поговорить о нем более подробно, чему мы и посвятим все наши программы на этой неделе.

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