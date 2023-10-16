Федеральный девелопер «Неометрия» построит жилой квартал в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На указанные цели банк ВТБ открыл застройщику кредитную линию на 4,3 млрд руб. до 2028 года. Жилой квартал бизнес-класса в исторической части города на улице Пушкинской займет территорию площадью 2,5 га. Проектом предусмотрено возведение четырех 10-этажных домов на 663 квартиры общей площадью 37,1 тыс. кв. м.

«При строительстве жилого квартала "1799" мы учитываем архитектурный контекст исторического центра Ростова-на-Дону, а также применяем современные подходы в благоустройстве территории и его техническом оснащении»,— отметила гендиректор федерального девелопера Марина Черненко.

Квартиры оснастят технологией «умный дом», обеспечивающей доступ со смартфона к видеонаблюдению на детских площадках, лифтах, паркинге и к контролю расхода коммунальных ресурсов.

Соглашение о строительстве жилого квартала в Ростове-на-Дону было заключено в 2022 году на площадке ПМЭФ с инвестиционной компанией Alias Group, основным активом которой является федеральный девелопер «Неометрия».

Анастасия Донскова

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