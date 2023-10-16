В Пензенской области производство яиц выросло почти на 20 процентов

За девять месяцев 2023 года производство яиц в Пензенской области выросло на 18,6% — до 240 млн шт., сообщил территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по региону.

Сельскохозяйственные организации произвели 56,3% от общего объема, 27,6% — местные жители, и 16,1% — фермеры. По темпам производства яиц Пензенская область оказалась первой в Приволжском федеральном округе.

«Сельскохозяйственными организациями в январе-сентябре 2023 года от одной курицы-несушки в среднем получено 211 яиц, годом ранее — 194 яйца. За последние пять лет яйценоскость кур-несушек увеличилась на 5,9%», — говорится в релизе.

В 2022 году на одного жителя Пензенской области пришлось 227 яиц. В среднем пензенцы потребляли по 229 шт., «что выше минимальной нормы потребления на 18%».

Дарья Васенина

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