Красноярский центр крови заявил о нехватке средств для выплат донорам

Красноярский краевой центр крови №1 направил обращение в региональный минздрав в связи с дефицитом бюджета на обеспечение денежной компенсации донорам после сдачи крови, сообщает пресс-служба центра. Ранее в соцсетях граждане неоднократно жаловались на задержки выплат компенсаций на питание донорам. О задержка выплат сообщал и сам центр крови.

«По итогам проведенной осенней сессии законодательного собрания Красноярского края было принято положительное решение о выделении дополнительных денежных средств», - сказано в сообщении.

Реализация мер поддержки донорам запланирована с 19 октября. Отмечается, что они будут осуществляться поэтапно. На сайте медорганизации указывается, что размер денежной компенсации составляет 5% от действующей величины прожиточного минимума (ВПМ) трудоспособного жителя. В регионе ВПМ составляет чуть более 17 тыс. руб.

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Александр Киселев