Донские власти изымут 90 участков для строительства Западной хорды в Ростове

Правительство Ростовской области распорядилось изъять 90 земельных участков из частной собственности для строительства второго этапа Западной хорды в Ростове-на-Дону. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно распоряжению правительства, для строительства магистрали на отрезке от от автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе министерство транспорта региона выкупит 90 участков.

Из перечисленных в приложении к документу участков, 73 уже подлежат изъятию. Еще 17 участком минтрансу региона предстоит сформировать и зарегистрировать, а затем выкупить у нынешних владельцев.

Среди участков — как арендованные юридическими лицами земли и так и частные владения физических лиц. На некоторых участках есть домовладения или хозпостройки, магазин и одна заправочная станция.

Анастасия Назарова