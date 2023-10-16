Акционеры PetroNeft одобрили продажу российских активов

Акционеры ирландской PetroNeft Resources plc., добывающей нефть в Томской области, согласовали продажу российских активов главе компании в РФ Павлу Тетякову. Решение было принято на внеочередном собрании, прошедшем 12 октября, говорится в пресс-релизе.

Господин Тетяков выкупит ООО «Линейное» (90% владеет PetroNeft, еще 10% — у Belgrave Naftogas) за 210 млн руб. Из этой суммы 189 млн руб. стоит доля PetroNeft, 21 млн руб.— доля Belgrave Naftogas.

Также бизнесмен за $1 купит 50% кипрской WorldAce Investments Ltd. Это совместное предприятие с Oil India. За 10 тыс. руб. он приобретет сервисное ООО «Гранит констракшн» (100% принадлежат PetroNeft). Для завершения сделки нужно получить одобрение от госорганов.

ООО «Линейное» управляет Ледовым участком, в который входят Ледовое и Черемшанское месторождения. «Стимул-Т» владеет лицензией на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Томской области. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.

В ноябре 2022 года PetroNeft сообщала о проблемах, возникших в связи с военным конфликтом на Украине, в том числе международных санкциях. На этом фоне компания начала рассматривать варианты продажи активов в РФ.

Лаура Кеффер