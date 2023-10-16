В Удмуртию поступили конверты с портретом психолога, уроженца Сарапула Алексея Бодалева

В Удмуртию поступили почтовые конверты с изображением портрета советского и российского психолога, уроженца Сарапула Алексея Бодалева. В этом году отмечается 100 лет со дня его рождения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в Историко-краеведческом музее Сарапульского музея-заповедника прошла церемония памятного гашения. В ней приняли участие председатель Сарапульской гордумы Сергей Смоляков, директор УФПС Удмуртской Республики Сергей Колесов и главный хранитель фондов Сарапульского музея-заповедника Наталья Шамтиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Один экземпляр памятного конверта передали в Сарапульский музейный фонд. Общий тираж конвертов с портретом Алексея Бодалева составил 200 тыс. экземпляров.

«Выпуск почтовой продукции, посвященной ученому с мировым именем, нашему земляку Алексею Бодалеву — важное событие не только для ценителей истории родного края и коллекционеров, но и для всех жителей и гостей Удмуртии»,— отметил директор регионального управления Почты России Сергей Колесов.

Алексей Бодалев (1923-2014) — советский и российский психолог, специалист по проблемам общения и нравственного развития, доктор психологических наук, профессор, действительный член АПН СССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Он внес большой вклад в развитие психологии общения и межличностного познания, стоял у истоков новой отрасли психологии — акмеологии — возрастной психологии, изучающей зрелую личность.