В Перми открыто движение на втором этапе реконструируемой улицы Строителей
В Перми состоялось техническое открытие движения для транспорта на участке, где идет возведение второго этапа ул. Строителей. Автомобили от примыкания ул. 2-й Шоссейной могут проехать напрямую по первому и второму этапу ул. Строителей до кольцевой развязки на выезде из микрорайона Паркового. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Второй этап ул. Строителей расположен на участке от примыкания ул. Вишерской до ул. Зои Космодемьянской. Помимо дорожной части, он включает в себя строительство путепровода над железнодорожными путями в районе ул. Вишерской. Работы ведутся при федеральной поддержке в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. До конца месяца подрядчику необходимо завершить обустройство прилегающей дорожной инфраструктуры. Параллельно ведутся работы на третьем участке проекта: от ул. Папанинцев до площади Гайдара. Здесь предстоит возвести еще один путепровод над ул. Локомотивной и продлить проезжую часть ул. Строителей.
Строительство перехода «Ул. Строителей — площадь Гайдара» протяженностью 7,2 км является одним из крупнейших объектов программы «Пермь-300» в сфере транспортной инфраструктуры. Весь проект состоит из четырех этапов. Первый участок новой магистрали, от ул. Куфонина до ул. Вишерской, завершили в конце 2021 года. Тогда был построен новый, четырехполосный отрезок автомобильной дороги, который стал дублером Паркового проспекта и существенно разгрузил его. Также была перестроена и обновлена трамвайная ветка, обустроено освещение и проведены работы по переустройству коммуникаций.