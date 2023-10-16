«Именно за ротацию Валерия Карпина критикуют многие эксперты»

Вечером 16 октября национальная сборная по футболу проведет товарищескую встречу с командой Кении. Букмекеры считают россиян явными фаворитами, так как кенийцы занимают лишь 109-е место в рейтинге FIFA, и в их составе нет выступающих за топовые европейские клубы футболистов. Но так ли все однозначно в предстоящей игре? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Пока европейские сборные бьются за выход на Евро-2024, наша команда ждет лучших времен и проводит товарищеские встречи. После затянувшихся игр, навевающих тоску, команда Валерия Карпина выдала неплохой матч с Камеруном в Москве и 16 октября, по идее, должна записать на свой счет еще одну победу.

Только того настроя, который давали игрокам родные трибуны, уже не будет, хотя сейчас в Турции по-прежнему немало отдыхающих из нашей страны, а так как сборная будет играть на небольшом стадионе в пригороде Антальи, то и без поддержки команда не останется, считает полузащитник сборной России Данил Глебов:

«На игру с Кенией придет много наших людей, но, понятно, что, атмосфера все равно будет не такая, как дома».

Букмекеры считают россиян фаворитами, но уверены, что забитых мячей будет немного. По крайней мере, Данил Глебов четко обозначил приоритеты футболистов перед игрой, которые это косвенно подтверждают:

«Главный тренер должен быть доволен. Наше дело выполнять то, что мы делаем на тренировках».

Понятно, что произойти в матче с Кенией может все что угодно, но стартовый состав нашей команды точно будет серьезно отличаться от того, который болельщики увидели в игре с Камеруном. В товарищеских играх это понятная и предсказуемая история, считает комментатор Тимур Журавель:

«Мы обошлись с Камеруном легким нападением, теперь это будет более классический вариант с Соболевым, так что все логично».

Кения, без сомнения, значительно слабее Камеруна в футбольном плане. Наш сегодняшний соперник ни разу не принимал участие в финальной стадии чемпионата мира и даже в Кубке африканских наций не проходил дальше группового этапа. Соперников такого уровня, как команда Карпина, у Кении не было давно.

Наставник кенийцев из Турции Энгин Фырат даже назвал игру исторической, отметив, что кенийцам ранее не приходилось играть с европейскими сборными. Так что с мотивацией у кенийцев как раз все хорошо будет. К тому же, не будем забывать, что Кения долгое время была исключена из FIFA за вмешательство правительства страны в дела местной ассоциации футбола, и официальных матчей у команды не было с ноября 2021 года.

Российский же тренерский штаб, похоже, считает результат этой встречи не таким важным, как в домашней игре с Камеруном. Возможная ротация состава это подтверждает. Кстати, именно за ротацию Карпина критикуют многие эксперты. Один из них — легенда «Спартака» Андрей Тихонов:

«Кения — соперник с другим рейтингом. Все будет зависеть от состава. Дать кому-то почувствовать, что такое сборная, это хорошо, но в национальной команде должны играть только самые лучшие, самые сильные футболисты в независимости от того, выступаем мы в Европе или нет».

Но все это, по идее, не должно помешать российской сборной взять верх над кенийцами. И, скорее всего, любой исход, кроме уверенной победы наших футболистов, можно будет считать неожиданным, и без критики игроков и российского тренерского штаба в этом случае точно не обойдется. Матч Россия—Кения начнется в 19:00. Прямую трансляцию из Турции будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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