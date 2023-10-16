На Красной Поляне с 17 октября закроют восемь канатных дорог

На курорте «Красная Поляна» в связи с работами по подготовке к зимнему сезону с 17 октября закроют восемь канатных дорог. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна» Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна»

В частности, с 17 по 29 октября будут недоступны канатные дороги «Восточный лес», «Старт чемпиона» и «Водопад Поликаря». С 17 октября до начала сезона закроют дороги «Аибга» и «Черная пирамида». С 30 октября по 19 ноября не будут работать канатные дороги «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина».

Представители курорта отметили, что подъем на высоту 960 м будет осуществляться бесплатно на трансфере от касс на Поляне 540.

Подготовка к зимнему сезону на курорте началась еще летом текущего года. В июле для туристов открыли продажи ски-пассов и бронирование номеров на зимние месяцы.

Анастасия Донскова

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