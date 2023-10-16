В Саратовской области начинающие фермеры смогут получить грант до семи миллионов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на совещании с зампредами и министрами регионального правительства рассказал о грантах для начинающих фермеров. Слова главы субъекта РФ передала пресс-служба областного кабмина.

«Для сельских территорий в регионе особое значение имеет сектор малых форм хозяйствования. В регионе зарегистрировано 2,8 тыс. фермеров. Им оказывается различная государственная помощь, в том числе и грантовая поддержка», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что начинающие фермеры могут поучаствовать в грантовом конкурсе и получить до 5 млн руб., если они занимаются производством мяса и молочной продукции, и до 3 млн, если другими направлениями. С 2024 года мясники и молочники смогут получить до 7 млн руб., а остальные — до 5 млн.

«Всего за период с 2019 по 2023 год грант получили 75 начинающих фермеров», — отметил Роман Бусаргин.

Планирующие расширение аграрии, уточнил губернатор, могут подать заявку на получение гранта по программе «Семейная ферма». «С 2021 года максимальный размер финансовой помощи составил 15 млн рублей. В этом году по итогам рассмотрения заявок отбор прошли девять фермеров», — рассказал глава региона.

Дарья Васенина

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