МЦУ: Паркоматы Краснодара защищены от санкций

Сразу в нескольких городах России перестали работать паркоматы. Это произошло из-за усиления санкций. Краснодару, однако, сбои не грозят, сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сообщается, что оплатить стоянку через терминалы не могут жители Новосибирска, Калуги, Владивостока, Ростова, Тюмени. Так как паркоматы Краснодара работают на российском программном обеспечении, их работе ничего не мешает. В то же время, по данным МЦУ, на паркоматы в краевой столице приходится лишь 9% от общего числа оплат парковок. Водители в основном пользуются мобильным приложением.

В Москве на сегодняшний день через паркоматы совершается только 0,14% всех платежей.

Вячеслав Рыжков

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