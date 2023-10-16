Новый корпус онкодиспансера начал работу в Волгограде
Радиотерапевтический корпус онкодиспансера Волгоградской области начал работу, сообщает пресс-служба губернатора Андрея Бочарова. По словам чиновников, число аппаратов лучевой терапии увеличилось до девяти, что существенно расширило виды медпомощи.
«Все пациенты могут получить самое современное в мире лечение», — цитирует пресс-служба губернатора.
По словам главы региона, введение нового корпуса избавило область от очередей на лечение даже с учетом пациентов из других регионов.
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