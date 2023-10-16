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В Ставрополе отопительный сезон начнется с 17 октября

С 17 октября на территории Ставрополя стартует отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Иван Ульянченко, сообщил градоначальник в своем Telegam-канале.

«Тепло не придёт сразу во все объекты, беспокоиться не стоит. Подключение проходит поэтапно, в течение 1-2 дней батареи станут тёплыми во всем городе»,— написал глава администрации.

Иван Ульянченко отметил, что отопительная системы города полностью готова к зимнему сезону. Специалисты провели гидравлические и температурные испытания. Отопление в школах и детских садах Ставрополя было запущено еще на прошлой неделе.

Анастасия Назарова

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