В Курганской области откроют два детских технопарка в 2024 году

В 2024 году в Курганской области планируют создать два новых детских технопарка. Один из них откроется на базе гимназии №31 в региональном центре. Для этого будет оборудован неиспользуемый пристрой на территории школы, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Этот формат зарекомендовал себя очень хорошо с точки зрения прививания у детей тяги к техническим специальностям и наукам, выбора будущей профессии»,– сообщил глава региона.

Сейчас в Зауралье функционируют два технопарка «Кванториум» – в Кургане и Шадринске, а также Курганский областной технопарк в региональном центре. В 2022 году был запущен проект мобильного «Кванториума», чтобы решить проблему доступности дополнительного образования для удаленных районов.

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