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Коммерсантъ FM
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Минэкономики ожидает курс доллара на уровне 90-92 руб. в 2024-2026 годах

Министр экономики России Максим Решетников заявил, что министерство по-прежнему ожидает, что в 2024-2026 годах на валютном рынке сложится «новое равновесие» на уровне 90-92 руб. за доллар.

«С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 руб./$»,— сказал господин Решетников на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

Интервью Максима Решетникова «Ъ»

Министр заявил, что в 2023 году торговый баланс составит $145 млрд. По его словам, сальдо торгового баланса в дальнейшем продолжит увеличиваться благодаря опережающему росту экспорта при более сдержанном росте импорта.

22 сентября господин Решетников говорил, что курс доллара к концу 2023 года составит 94 руб. По базовому сценарию Минэкономики, средний курс доллара в 2023 году составит 85,2 руб., в 2024 году — 90,1 руб., в 2025 — 91,1 руб., в 2026 — 92,3 руб.

Сегодня, 16 октября, по состоянию на 12:53 мск курс доллара на Мосбирже составляет 97,38 руб., евро — 102,65 руб., юаня — 13,3 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Эрдни Кагалтынов

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