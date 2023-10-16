Завершена установка стелы «Пермь — город трудовой доблести»

В Перми завершили строительство стелы «Пермь — город трудовой доблести». Объект высотой 26 м установлен на площади Карла Маркса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Одним из центральных элементов комплекса стала легендарная фотография 12-летнего рабочего моторостроительного завода №19 Вали Кусакина. Во время войны на заводе на нужды фронта трудились более 5 тыс. подростков, Валя был самым младшим из них»,— рассказал глава региона. В ближайшее время пройдет торжественное открытие стелы, на которое пригласят ветеранов, представителей промышленных предприятий, молодежные организации.