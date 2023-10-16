Прокуратура подала жалобу на решение суда по иску Фатхуллы Исхакова к Минфину

Прокуратура Башкирии подала жалобу на решение Ленинского райсуда Уфы, который обязал Министерство финансов России выплатить 86-летнему Фатхулле Исхакову 31,6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

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Как уточнили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда, прокуратура сочла взысканную сумму завышенной. Жалобы на решение подали и господин Исхаков, решив, что компенсация заниженна, и Минфин, не согласный с исковыми требованиями. Дата заседания в Верховном суде Башкирии пока не назначена.

Как сообщал «Ъ-Уфа», пенсионер, который отсидел 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство трех человек, был полностью оправдан в мае Верховным судом России. «На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал»,— отмечал он в исковом заявлении к Минфину РФ.

Господин Исхаков просил взыскать 450 млн руб., но около одного месяца назад суд удовлетворил иск частично.

Венера Хисамова

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