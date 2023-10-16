Челябинскому бизнесмену назначили крупный штраф по делу о мошенничестве

Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу совладельца ООО «Производственно-строительная компания "Астат"» (ПСК «Астат») Константина Субботина, обвиняемого в крупном мошенничестве. Ему назначен штраф в 300 тыс. руб., сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

По данным СМИ, Константину Субботину вменяли хищение денег АО «Эр-Телеком холдинг» при реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Соучредитель ПСК «Астат» сообщал руководству телекоммуникационного холдинга ложные сведения об объемах выполненных работ по подключению социально-значимых объектов к интернету. Ущерб компании составил около 3,8 млн руб.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», ПСК «Астат» было основано в Челябинске в 2013 году. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. Компанией в равных долях владеют Константин Субботин и Денис Золотухин. Последний также является руководителем организации.

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