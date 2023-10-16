Башкирии выделят 504 млн рублей на создание радиоэлектронного технопарка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении четырем регионам субсидий из федерального бюджета на развитие и модернизацию инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. Башкирия получит на эти цели в текущем и в 2024 годах по 252 млн руб. Уточняется, что субсидии распределены по результатам конкурсного отбора.

Также в числе получателей — Татарстан, Владимирская и Нижегородская области.

Управляющие компании технопарков должны направить субсидии на возмещение затрат на проектирование, строительство и модернизацию объектов, покупку оборудования, на подключение корпусов к инженерным сетям.

Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Рубежной планируется создать радиоэлектронный технопарк «РВ-1». В его создание планируется вложить 1,2 млрд руб. федеральных и республиканских средств.

Влада Шипилова

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