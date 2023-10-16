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обновлено 12:40

В навигацию 2023 года круизный пассажиропоток достиг в Перми 50 тыс. человек

В период навигации 2023 года в Перми причалили 34 круизных теплохода из других регионов страны. Стоянку в городе включили в свои маршруты 12 круизных российских туроператоров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным департамента экономики и промышленной политики администрации Перми, в 2023 году круизный пассажиропоток в Перми достиг рекордного уровня: город посетили 50 тыс. туристов. Загрузка круизных теплоходов составляла практически 100%.

Среди швартовавшихся в Перми теплоходов были суда премиум-сегмента: «Санкт-Петербург», «Александр Пушкин», «Лев Толстой», «Нижний Новгород», «Принцесса Анабелла», «Сергей Есенин». Также в Перми побывали теплоходы других классов: «Виссарион Белинский», «Иван Бунин», «Александр Невский», «Георгий Жуков», «Александр Радищев», «Сергей Дягилев», «Лунная соната». Кроме того, в этом году Пермь посетил теплоход «Мустай Карим» — один из самых современных речных теплоходов России класса люкс, соответствующий уровню пятизвездочного отеля.

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