Экс-адвокат из Самары объявлен в розыск

Полиция объявила в розыск бывшего адвоката, уроженца Самары Марка Фейгина, признанного в России иноагентом. Информация размещена в базе данных МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным полиции, Марка Фейгина ищут по статье УК РФ. Какой именно, не уточняется.

Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, бывшему адвокату инкриминируют распространение недостоверной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). С начала специальной военной операции Марк Фейгин участвовал в работе организации «Съезд народных депутатов», признанной нежелательной в России, передает информагентство слова источника.

Также по информации ТАСС, в мае текущего года бывший адвокат из Самары «выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ». Он «регулярно освещает деятельность террористической организации "Легион "Свобода России"», пишет информагентство со ссылкой на источники.

Георгий Портнов