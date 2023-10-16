Экс-адвокат из Самары объявлен в розыск
Полиция объявила в розыск бывшего адвоката, уроженца Самары Марка Фейгина, признанного в России иноагентом. Информация размещена в базе данных МВД РФ.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным полиции, Марка Фейгина ищут по статье УК РФ. Какой именно, не уточняется.
Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, бывшему адвокату инкриминируют распространение недостоверной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). С начала специальной военной операции Марк Фейгин участвовал в работе организации «Съезд народных депутатов», признанной нежелательной в России, передает информагентство слова источника.
Также по информации ТАСС, в мае текущего года бывший адвокат из Самары «выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ». Он «регулярно освещает деятельность террористической организации "Легион "Свобода России"», пишет информагентство со ссылкой на источники.