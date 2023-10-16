Башкирия заняла 48 место в рейтинге доходов населения за апрель — июнь текущего года, составленном РИА Рейтинг. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора для жителей республики оказалось равным 1,96. Среднедушевые доходы населения во втором квартале составили 36,2 тыс. руб. в месяц. Реальные доходы населения выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем по стране размер среднедушевого дохода равен 47,8 тыс. руб., а соотношение доходов к расходам — 2,4. Лидерами рейтинга являются Ямало-Ненецкий автономный округ, где это соотношение составляет 5,9 при среднем доходе 140,3 тыс. руб., Ненецкий и Чукотский автономные округа (4,6 и 3,9 соответственно). Также в первую пятерку вошли Магаданская область и Москва (3,4). Соседний с Башкирией Татарстан находится на девятом месте (2,89).

По итогам прошлого года Башкирия занимала 39 место.

Влада Шипилова

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