В Сочи к началу ноября откроют три новых футбольных поля

К 4 ноября в Сочи откроют три новых футбольных поля на улице Худякова в селе Веселом. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В настоящее время на объектах укладывают искусственный газон. Площадь самого большого поля составит 90мх60м. Еще две площадки будут достигать 40мх20м.

«Тренироваться на площадке будут около тысячи человек, также она будет доступна для жителей района и взрослых любительских команд»,— говорится в сообщении.

Футболом в Сочи занимаются более 20 тыс. местных жителей. За последние четыре года на курорте обустроили 17 новых полей. В городских спортшколах дисциплиной занимаются 6 тыс. детей.

Анастасия Донскова

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