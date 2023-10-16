Курултай предложил проводить экспертизу проектов, претендующих на господдержку

Депутаты Курултая Башкирии предложили проводить обязательную научную экспертизу инновационных проектов, претендующих на господдержку, сообщили в пресс-службе республиканского парламента. Соответствующие изменения планируют внести в республиканский закон «О научной и научно-технической деятельности в Республике Башкортостан», который депутаты намерены рассмотреть в первом чтении на заседании регионального парламента в конце октября.

Обязанность проводить экспертизу предлагают возложить на республиканскую Академию наук, сообщил председатель Курултая Константин Толкачев. «В ходе предварительной научной экспертизы будут оцениваться качество инновационного проекта, научный и производственный потенциал, возможность его реализации и доходность»,— отметил он. По словам спикера парламента, это «оптимизирует бюджетную поддержку наукоемких проектов» и «повысит экономическую эффективность государственной промышленной политики».

Академия наук в течение 45 календарных дней со дня представления инновационного проекта проводит его научно-техническую и финансово-экономическую экспертизу в соответствии с критериями оценки, определяемыми правительством Башкирии. Экспертизу должны проводить экспертные группы в составе трех экспертов по направлениям в рамках отраслевых сегментов.

По результатам экспертизы Академия наук должно оформить экспертное заключение на инновационный проект и направить его в уполномоченный республиканский орган исполнительной власти.

Наличие положительного экспертного заключения Академии наук будет обязательным требованием к инновационным проектам, претендующим на государственную поддержку, подытожил Константин Толкачев. Кроме того, по его словам, законопроект предусматривает создание на базе Академии наук регионального центра трансфера технологий.

Законопроект получил положительные заключения главы и правительства республики.

Майя Иванова

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