В Курганской области ищут инвестора для создания производства станков

Правительство Курганской области начало поиск инвестора для создания производства станков и оборудования. Соответствующее предложение размещено на портале инвестиционных проектов региона.

Разместить производство предлагается в индустриальных парках «Варгашинский», «Введенское», «Стальмонтаж» (Курган), «РИД Катайск» и Курганэнергомаш. Экономическими предпосылками для реализации проекта власти называют рост спроса на российские станки из-за трудностей с обслуживанием зарубежного оборудования, а также дефицит компаний, которые создают такую продукцию. Объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн руб.

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