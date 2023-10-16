Жительница Иркутска отдала мошенникам 8 млн руб. после разговора о политике по телефону

Жительница Иркутска лишилась более 8 млн руб. и $3 тыс. после того, как поговорила по телефону с неизвестным собеседником на политические темы. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, «использовался неординарный способ обмана», в настоящее время по данному факту ведется проверка. Данные пострадавшей не разглашаются.

«Женщине на телефон пришло сообщение в мессенджере из взломанного аккаунта ее руководителя с текстом "сейчас тебе поступит звонок на тему политической обстановки, необходимо на него ответить". Позвонившая незнакомка представилась сотрудником регионального минэнергетики. В ходе беседы она активно расспрашивала женщину о ситуации в мире. Затем с ней связался мужчина якобы из силовых структур и начал угрожать. Под предлогом неразглашения информации о ее взглядах он выманил у нее значительную сумму средств»,— уточняется в официальном сообщении полиции.

Как отмечает источник «Ъ» в правоохранительных органах, в ходе беседы мошенники «активно добивались негативных высказываний об СВО», после чего на телефон пострадавшей позвонил человек, «представившийся якобы сотрудником ФСБ». Средства мошенникам женщина отдала «в том числе из личных сбережений». Инцидент произошел в минувшие выходные.

Согласно информации полиции, с начала года свыше 3 тыс. жителей Иркутской области столкнулись с телефонными мошенниками, потеряв от их действий порядка 13 млрд руб. В России объем похищенных средств за первый квартал превысил 4,5 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мошенники бьют рекорды».

Влад Никифоров, Иркутск