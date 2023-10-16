В Саратовской области чиновники незаконно сдали в аренду 16 гектаров земли

Арбитражный суд Саратовской области признал незаконным договор аренды 16 га земли, заключенный между районной администрацией и физическим лицом, сообщает прокуратура.

Суд установил, что в 2021 году чиновники без конкурса сдали в аренду участок для сельскохозяйственного использования физическому лицу. В прокуратуре отмечают, что арендатор имел статус индивидуального предпринимателя; то есть договор с ним следовало заключать по проведении аукциона.

Надзорное ведомство держит исполнение решения суда на контроле.

Никита Маркелов

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