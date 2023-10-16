В Курганской области в дорожной аварии погибли три человека

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человек. Еще четверо пострадавших находятся в больнице, сообщает ГИБДД УМВД по Курганской области.

ДТП произошло 16 октября около 7:50 на 240 км федеральной трассы на территории Шадринского округа. Водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту».

В результате аварии оба водителя и один пассажир отечественного автомобиля скончались на месте от полученных травм. Еще четыре человека – две пассажирки Hyundai и два пассажира «Лады» госпитализированы. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Курганской области.

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