Зарубежные СМИ: Как изменится курс Варшавы после парламентских выборов?

Правящая партия Польши может потерять большинство в парламенте. По данным экзит-полов, она лидирует на выборах, набирая около 40% голосов. Однако этого недостаточно, чтобы сформировать правящее большинство. Оппозиционная «Гражданская коалиция» бывшего премьер-министра страны Дональда Туска получает предварительно 26% голосов, а ее союзники — более 20%. Это в итоге позволит им получить большинство мест в парламенте. Сам Туск уже заявил, что именно он будет формировать новое правительство. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel , Reuters Фото: Kacper Pempel , Reuters

Бывший глава Европейского совета и экс-премьер-министр страны Дональд Туск едва дождался закрытия избирательных участков, чтобы объявить о своей победе, пишет The Guardian. И хотя лидером по числу голосов в итоге стала правящая партия «Право и справедливость», нельзя сказать, что Туск ошибся. Объединенная коалиция оппозиции, вероятно, получит большинство кресел в парламенте. «Это конец плохих времен, конец правления "Права и справедливости". Этот день войдет в историю как начало возрождения Польши»,— объявил Дональд Туск под аплодисменты собравшихся сторонников.

Партия «Право и справедливость» имела большинство в парламенте восемь лет, и за это время успела превратить общественное телевидение в инструмент пропаганды правительства, отмечает Financial Times. Она также ограничила право на аборты и демонизировала однополые пары, мигрантов и беженцев. Это вызвало возмущение Брюсселя, который в итоге заморозил финансирование Польши на десятки миллиардов евро. Туск пообещал разблокировать средства и вернуть Варшаву на твердый проевропейский путь.

Впрочем, победные реляции оппозиции могут оказаться преждевременными, напоминает The Washington Post. Решение о том, кому доверить формирование правительства — действующему премьеру Матеушу Моравецкому или оппозиции — примет президент Анджей Дуда, бывший член «Права и справедливости». Вполне возможно, что он отдаст мандат партии, которая завоевала большинство голосов. К тому же, с вызовами, которые стоят перед страной, способна справиться «стабильная коалиция, а не разношерстная, единственной общей ценностью которой является ненависть к правящей партии», заявил Моравецкий. И подчеркнул, что при дальнейшем подсчете голосов результаты могут измениться...

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".