К зиме в Краснодаре благоустроят несколько скверов

В Краснодаре завершаются работы по благоустройству нескольких скверов и прогулочных территорий. Работы планируют завершить до наступления холодов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Изумрудном сквере завершили основные работы, на Николаевском бульваре благоустройство вышло на финальный этап. Ведутся работы также в новой зеленой зоне в микрорайоне Гидростроителей, здесь проложили сети наружного освещения, установили детские и спортивные площадки, обустроили дорожки и выполнили ряд других работ.

Также в зеленых зонах высаживают деревья, кустарники, укладывают рулонные газоны. Полностью все работы планируют завершить этой осенью.

Вячеслав Рыжков

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