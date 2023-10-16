В Крыму депутата сельсовета подозревают в крупном вымогательстве земель

В Крыму продолжается расследование уголовного дела о вымогательстве земель у местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК РФ по РК и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, депутат Нижнегорского сельского совета и местный предприниматель потребовали у местного жителя продать им два земельных участка по заниженной цене. При этом сообщники распространяли в соцсетях фейковую информацию о собственнике земель и его семье с порочащими сведениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по сговору в крупном размере).

«По местам жительства фигурантов проведены обыски, изъята информация, представляющая интерес для органов следствия»,— говорится в сообщении.

Поскольку подозреваемые признали свою вину и сотрудничают со следствием, их заключили под домашний арест. В настоящее время выясняется причастность депутата и его сообщника к другим аналогичным преступлениям.

Анастасия Донскова

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