Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В октябре жители Кубани смогут увидеть лунное затмение

В последнюю субботу октября, 28-го числа, у жителей Кубани будет возможность наблюдать частное лунное затмение. Оно будет происходить с 22:36 до 23:53, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Отмечается, что затмение будет видно везде, где в указанные часы (по московскому времени) будет ночь. В публикации также говорится, что данное лунное затмение будет хорошо видно с территории России и других стран СНГ, жители смогут пронаблюдать все фазы затмения.

Затмение будет длиться около четырех часов — с 21:01 28 октября до 01:26 29 октября. Его теневая фаза будет короче и продлится около часа — с 22:35 до 23:53.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...