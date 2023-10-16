В октябре жители Кубани смогут увидеть лунное затмение

В последнюю субботу октября, 28-го числа, у жителей Кубани будет возможность наблюдать частное лунное затмение. Оно будет происходить с 22:36 до 23:53, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Отмечается, что затмение будет видно везде, где в указанные часы (по московскому времени) будет ночь. В публикации также говорится, что данное лунное затмение будет хорошо видно с территории России и других стран СНГ, жители смогут пронаблюдать все фазы затмения.

Затмение будет длиться около четырех часов — с 21:01 28 октября до 01:26 29 октября. Его теневая фаза будет короче и продлится около часа — с 22:35 до 23:53.

Вячеслав Рыжков

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