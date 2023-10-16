В Краснодарском крае 16 октября объявлено штормовое предупреждение

На территории Краснодарского края с 15:00 до 17:00 16 октября, а также в течение первой половины дня 17 октября ожидаются неблагоприятные погодные условия, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток, край накроют дожди и ливни в сочетании с грозами. Ветер усилится до 23 м/с. В отдельных районах ожидаются очень сильные дожди.

Жителей региона призвали соблюдать осторожность при выходе на улицу в плохую погоду. Усиление ветра может повлечь обрывы линий электропередач и обрушение неустойчивых конструкций.

Анастасия Назарова