В Ижевске высадили аллею, посвященную педагогам и наставникам

В Ижевске у здания Института развития образования на ул. Ухтомского открылась аллея, посвященная педагогам и наставникам. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, представители министерства образования и науки республики и сотрудники института высадили 14 молодых деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Аллея, которую мы открываем на территории Института развития образования, станет символом благодарности и признания тем, кто ежедневно вкладывает свои знания, силы и душу в воспитание и образование наших детей. Такие акции не только подчеркивают значимость работы специалистов системы образования, но и объединяют жителей нашей республики в вопросах благоустройства территории и делают жилые микрорайоны более уютными и комфортными для проживания»,— отметила заместитель министра образования и науки Удмуртии Тамара Ворожцова.

Напомним, 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника.