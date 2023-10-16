Директор жилищного агентства в Колпино получила условный срок за взятки

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении директора СПб ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района г. СПб» Марии Орловой, которую признали виновной по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщили 16 октября в объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, что в 2018 году Орлова вступила в сговор на получение взятки, как лично, так и через посредника, с представителем подрядной организации, с которой ООО «ЖКС №1 Колпинского района» должно было заключить договор на оказание услуг и выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Колпинского и Пушкинского районов Петербурга, за его не расторжение, возможность заключения аналогичных договоров в дальнейшем, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Общий размер взятки в итоге составил более 28 млн рублей, из которых 13,7 млн руб. получила лично обвиняемая.

Орлова вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет условно с испытательным сроком 5 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет.

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