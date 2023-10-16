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Ковчег с мощами Георгия Победоносца привезли в Нижний Новгород

Утром 16 октября ковчег с мощами Георгия Победоносца прибыл в Нижний Новгород и выставлен в Александро-Невском кафедральном соборе для почитания верующими. Любой желающий может посетить храм до 18 октября включительно с 09:00 до 22:00. Каждый день в храме будут проходить молебны и всенощные бдения.

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Планировалось, что перед установкой ковчега в храм около него пройдет крестный ход, но утром в день прибытия ковчега с мощами его отменили.

По данным нижегородской епархии, ковчег привезли в Нижний Новгород в рамках всероссийского молебна о победе. Он стартовал 6 мая на Поклонной горе в Москве. С этого времени ковчег провезли по 80 городам России.

Андрей Репин

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