Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фотовыставка «Весь в отца» открылась на Центральной площади Ижевска

На Центральной площади Ижевска в преддверии Дня Отца 14 октября открылась фотовыставка «Весь в отца». Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, фотографии отцов с их детьми выбирали на конкурсной основе. Всего на конкурс поступило 1,5 тыс. работ. В результате онлайн-голосования определили 30 лучших, которые и попали на фотовыставку.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фотовыставка на Центральной площади будет работать в течение месяца.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...