Фотовыставка «Весь в отца» открылась на Центральной площади Ижевска

На Центральной площади Ижевска в преддверии Дня Отца 14 октября открылась фотовыставка «Весь в отца». Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, фотографии отцов с их детьми выбирали на конкурсной основе. Всего на конкурс поступило 1,5 тыс. работ. В результате онлайн-голосования определили 30 лучших, которые и попали на фотовыставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фотовыставка на Центральной площади будет работать в течение месяца.