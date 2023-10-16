Гурманские будни
Экоужин в сосновом бору
На случай усталости от московских ресторанов и суеты столицы — интересный атмосферный ужин на природе, который поможет не только отвлечься, но и получить новый гастрономический опыт. Проект тематических ужинов «Событие», который создали Виктория Гурилина и Дарья Инвентаж, пройдет уже в третий раз, на этот раз в 100 км от Москвы.
Виктория и Дарья говорят, что каждый ужин для них начинается с встреченного ими места. Таковым стал фактурный деревянный амбар. стоящий на территории загородного отеля Pine River в Калужской области. Внутри амбара расположат длинный стол (ужин рассчитан на 60 человек) и для пущего антуража напустят искусственный туман. Специально для мероприятия подготовлено музыкальное сопровождение. Блюда приготовит шеф-повар Евгений Цыганов из ресторана Eno Bistro в Сколково. Такая коллаборация неслучайна: Евгений готовит из сезонных и локальных фермерских продуктов, его кухня понятная, но интересная, в ней много локальных овощей, российской рыбы и мяса. Она, как нельзя лучше, вписывается в экоформат.
Основная концепция проекта — неторопливое проживание момента (slow living). Это течение зародилось в 1986 году в Италии, когда в Риме нанчали открываться рестораны фастфуда. Горожане восприняли их как угрозу местной гастрокультуре и собственным жизненным принципам. До сих пор итальянцы считают, что процесс принятия пищи должен происходить медленно и вдумчиво. Таким же обещает вечер «События» с возможностью созерцать момент и наслаждаться теплой атмосферой с живой музыкой. Гостей ждет ужин с закусками в стол, горячими блюдами и десертом (подробности пока держатся в секрете). Ужин пройдет с винным сопровождением. Желающие продлить удовольствие могут остаться на ночь в отеле.
19 ноября, начало в 16:00
Калужская область, Жуковский район, село Восход
Секретный бар на Малой Никитской
В семье ресторанов Арама Мнацаканова пополнение, а точнее, расширение. Под рестораном Mina на Малой Никитской на цокольном этаже открылся одноименный бар. Сюда приятно переместиться после ужина, попробовать местные коктейли и фирменную настойку или даже поужинать (если вдруг не хватило места в основном ресторане), так как меню состоит из хитов итало-ливанского ресторана Mina.
Например, съесть фирменный салат «Фаттуш», который подается в хрустящей пите (ее разобьют ложкой при вас), а внутри окажутся свежие хрустящие овощи, зелень и заправка на основе граната. Подхватывают восточные ноты мезе — хумус и мухаммара, а в качестве комплимента подают воздушную горячую питу. Тут же фирменная пицца с мортаделлой и фисташками на тонком тесте, мясная тальята, которая готовится на гриле, и фантастический тирамису.
Посадка в баре Mina двух типов — низкая и высокая. Можно сесть за баром в первом зале или переместиться во второй зал, где вас ждут два больших мраморных стола. Последний зал с низкой посадкой в стиле лобби-бара предлагает отдохнуть на удобных диванах и креслах. Космополитичный интерьер сочетает в себе глубокие богатые цвета штор и диванов: синий, горчичный, терракотовый. Их разбавляют стены, расписанные в духе Жана-Мишеля Баския и украшенные загадочными пейзажами художника Шоди Ализода.
В конце месяца в меню обещают ввести новые барные закуски, которые приятно будет заказать к коктейлям. Что до самих коктейлей, то здесь авторская барная карта, которая помимо классики (вроде итальянского сгроппино на основе лаймового сорбета и водки), предлагает 6 новых освежающих и фруктовых коктейлей. Среди них — питкий клубничный спритц в винном бокале с внушительных размеров брусками льда на основе корейской низкоградусной водки соджу, винограда, тоника, просекко с каплей абсента и, конечно, клубничного ликера. Ягодный негрони здесь более мягкий, чем его оригинальная версия, в нем взрыв ягодных вкусов: малина, арбуз, ягодный джин, красный вермут и грейпфрутовая водка.
Особого внимания заслуживает настойка «печеная груша», которая подается в рюмке с тонкими краями, она приготовлена на основе запеченной груши, бобов тонка и листьев смородины. Несмотря на обилие фруктовых ингредиентов, настойка получилась в меру сладкой и очень необычной. Если взять двойную порцию со льдом, то получится интересный лонг-дринк. В винном листе большой выбор бокальных позиций, в том числе домашних, с виноградников господина Мнацаканова. Сама винная карта — результат работы Влада Шумилкина, который выступает в баре не только как сомелье, но и партнер. дня).
Малая Никитская улица, дом 16/5
Ср-вск, с 17:00 до 00:00/02:00 (в зависимости от дня)
Ольга Карпова