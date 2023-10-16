Гурманские будни

Экоужин в сосновом бору

На случай усталости от московских ресторанов и суеты столицы — интересный атмосферный ужин на природе, который поможет не только отвлечься, но и получить новый гастрономический опыт. Проект тематических ужинов «Событие», который создали Виктория Гурилина и Дарья Инвентаж, пройдет уже в третий раз, на этот раз в 100 км от Москвы.

Виктория и Дарья говорят, что каждый ужин для них начинается с встреченного ими места. Таковым стал фактурный деревянный амбар. стоящий на территории загородного отеля Pine River в Калужской области. Внутри амбара расположат длинный стол (ужин рассчитан на 60 человек) и для пущего антуража напустят искусственный туман. Специально для мероприятия подготовлено музыкальное сопровождение. Блюда приготовит шеф-повар Евгений Цыганов из ресторана Eno Bistro в Сколково. Такая коллаборация неслучайна: Евгений готовит из сезонных и локальных фермерских продуктов, его кухня понятная, но интересная, в ней много локальных овощей, российской рыбы и мяса. Она, как нельзя лучше, вписывается в экоформат.

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Основная концепция проекта — неторопливое проживание момента (slow living). Это течение зародилось в 1986 году в Италии, когда в Риме нанчали открываться рестораны фастфуда. Горожане восприняли их как угрозу местной гастрокультуре и собственным жизненным принципам. До сих пор итальянцы считают, что процесс принятия пищи должен происходить медленно и вдумчиво. Таким же обещает вечер «События» с возможностью созерцать момент и наслаждаться теплой атмосферой с живой музыкой. Гостей ждет ужин с закусками в стол, горячими блюдами и десертом (подробности пока держатся в секрете). Ужин пройдет с винным сопровождением. Желающие продлить удовольствие могут остаться на ночь в отеле.

19 ноября, начало в 16:00 Калужская область, Жуковский район, село Восход

Секретный бар на Малой Никитской

В семье ресторанов Арама Мнацаканова пополнение, а точнее, расширение. Под рестораном Mina на Малой Никитской на цокольном этаже открылся одноименный бар. Сюда приятно переместиться после ужина, попробовать местные коктейли и фирменную настойку или даже поужинать (если вдруг не хватило места в основном ресторане), так как меню состоит из хитов итало-ливанского ресторана Mina.

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Например, съесть фирменный салат «Фаттуш», который подается в хрустящей пите (ее разобьют ложкой при вас), а внутри окажутся свежие хрустящие овощи, зелень и заправка на основе граната. Подхватывают восточные ноты мезе — хумус и мухаммара, а в качестве комплимента подают воздушную горячую питу. Тут же фирменная пицца с мортаделлой и фисташками на тонком тесте, мясная тальята, которая готовится на гриле, и фантастический тирамису.

Посадка в баре Mina двух типов — низкая и высокая. Можно сесть за баром в первом зале или переместиться во второй зал, где вас ждут два больших мраморных стола. Последний зал с низкой посадкой в стиле лобби-бара предлагает отдохнуть на удобных диванах и креслах. Космополитичный интерьер сочетает в себе глубокие богатые цвета штор и диванов: синий, горчичный, терракотовый. Их разбавляют стены, расписанные в духе Жана-Мишеля Баския и украшенные загадочными пейзажами художника Шоди Ализода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крудо из розовых креветок, свежие сардинки, сладкие перцы тоннато, крудо из тунца, севиче из волка, устрицы Устрицы и ежи Свежие сардинки и крудо из тунца Крудо из розовых креветок Тартар из мраморной говядины Следующая фотография 1 / 5 Крудо из розовых креветок, свежие сардинки, сладкие перцы тоннато, крудо из тунца, севиче из волка, устрицы Устрицы и ежи Свежие сардинки и крудо из тунца Крудо из розовых креветок Тартар из мраморной говядины

В конце месяца в меню обещают ввести новые барные закуски, которые приятно будет заказать к коктейлям. Что до самих коктейлей, то здесь авторская барная карта, которая помимо классики (вроде итальянского сгроппино на основе лаймового сорбета и водки), предлагает 6 новых освежающих и фруктовых коктейлей. Среди них — питкий клубничный спритц в винном бокале с внушительных размеров брусками льда на основе корейской низкоградусной водки соджу, винограда, тоника, просекко с каплей абсента и, конечно, клубничного ликера. Ягодный негрони здесь более мягкий, чем его оригинальная версия, в нем взрыв ягодных вкусов: малина, арбуз, ягодный джин, красный вермут и грейпфрутовая водка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Клубничный шприц Ягодный негрони Тропическиий томми ди сауэр Следующая фотография 1 / 3 Клубничный шприц Ягодный негрони Тропическиий томми ди сауэр

Особого внимания заслуживает настойка «печеная груша», которая подается в рюмке с тонкими краями, она приготовлена на основе запеченной груши, бобов тонка и листьев смородины. Несмотря на обилие фруктовых ингредиентов, настойка получилась в меру сладкой и очень необычной. Если взять двойную порцию со льдом, то получится интересный лонг-дринк. В винном листе большой выбор бокальных позиций, в том числе домашних, с виноградников господина Мнацаканова. Сама винная карта — результат работы Влада Шумилкина, который выступает в баре не только как сомелье, но и партнер. дня).

Малая Никитская улица, дом 16/5 Ср-вск, с 17:00 до 00:00/02:00 (в зависимости от дня)

Ольга Карпова