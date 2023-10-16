Житель Удмуртии отправился за решетку за вырубку деревьев на 2,5 млн рублей

Жителя Кезского района Удмуртии осудили за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба УФСБ по республике, противоправную деятельность выявили в ходе совместных с МВД мероприятий.

По данным следствия, мужчина регулярно занимался вырубкой деревьев на территории Кезского района, а замет продавал древесину. Ущерб от его деятельности оценили в 2,5 млн руб. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.