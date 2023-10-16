В Татарстане задержали находившегося в международном розыске гражданина Перу
В Татарстане был задержан гражданин Перу, который находился в международном розыске за тяжкое преступление. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По данным министерства, мужчина совершил у себя на родине убийство, застрелив во время ссоры оппонента. Позже он вместе с семьей покинул страну и прибыл в Россию. Однако позже правоохранители установили его место жительства и задержали его.
В настоящее время перуанец задержан согласно ст. 91 УПК РФ.