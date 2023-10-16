В Татарстане задержали находившегося в международном розыске гражданина Перу

В Татарстане был задержан гражданин Перу, который находился в международном розыске за тяжкое преступление. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным министерства, мужчина совершил у себя на родине убийство, застрелив во время ссоры оппонента. Позже он вместе с семьей покинул страну и прибыл в Россию. Однако позже правоохранители установили его место жительства и задержали его.

В настоящее время перуанец задержан согласно ст. 91 УПК РФ.

"Ъ-Казань"