В Ставрополе на выходных высадили более 260 молодых деревьев

В минувшие выходные в Ставрополе высадили более 260 деревьев во внутриквартальных территориях в Промышленном районе по 43 адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. В ходе работ были высажены 124 рябины, 66 лип, 27 кленов и 46 берез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

«Всего в этом году внутриквартальные территории Ставрополя украсят свыше 900 молодых деревьев, из них около 350 — в самом густонаселенном Промышленном районе. Еще около 5 тыс. сеянцев высадят в городских лесах»,— цитирует пресс-служба администрации главу администрации Ивана Ульянченко.

Отмечается, что в конце сентября также прошли высадки лип на просп. Октябрьской Революции и на ул. Шпаковской.

Анастасия Назарова